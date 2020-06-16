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Kayseri’de korkutan yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sunta ve orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu üç saatte söndürülerek kontrol altına alındı.

07:58 -
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Kayseri’de korkutan yangın

Kayseri OSB 20. cadde üzerinde bulunan bir sunta ve orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

FOTO: İHA

Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü’nün de destekleriyle  20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, üç saatlik çalışma sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Kayseri Polis Sağlık Sanayi yangın
Son güncelleme: 07:59 16.06.2020
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