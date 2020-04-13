Kayseri’de ortalığı karıştıran mesaj!

Kayseri’de sokağa çıkma yasağının ardından 100’e yakın halk otobüsü şoförlerine, Kayseri Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan atılan ‘Kayseri Valiliği’nin almış olduğu 12.04.2020 ve 2020/25 sayılı kararı gereğince saat 24.00 itibarıyla 14 gün boyunca ev karantinasına alındığınız tarafımıza bildirilmiştir. Bu karar gereği 13-27 Nisan tarihleri arasında karantinada olacağınız için araç kullanılmanız yasaktır.” mesajı kentte gece yarısı hareketli saatlerin yaşanmasına yol açtı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Mesajı alan otobüs şoförleri Kiçikapı Mahallesi’nde bulunan Otobüs Hareket Memurluğu’na gitti. Hareket Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen otobüs şoförleri, işletmenin önünü otobüsle kapattı. Şoförler kendilerinin mağdur edilmek istendiğini, corona şüphesi olan kişinin Büyükşehir Belediyesin’e bağlı Ulaşım A.Ş bünyesinde çalışan otobüs şoförü olduğunu iddia ederek, “Biz çalışmıyorsak, Büyükşehir Belediyesi şoförleri de çalışmasın” diyerek duruma tepki gösterdi. Hareket memurluğuna gelen Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile konu hakkında telefon görüşmesi yaptı.

”HİÇBİR HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜMÜZDE CORONA ÇIKMADI”

Özel Halk Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin yaptığı açıklamada “Otobüs Hareket Memurluğu’na geçen günlerde gelen sağlık memuru arkadaş otobüs şoförü arkadaşlarımızı muayene ettiklerinde birkaç arkadaşımızın ateşinin yüksek çıktığından dolayı, corona testi yapılmamasına rağmen ‘Valimizin kararı gereği bir müddet seferlere çıkılmayacak.’ dedi. Bir yanlış anlaşılma olmuş.” ifadelerini kullandı. Şahin’in vali ile yapılan telefon görüşmesi sonrasında halk otobüsü şoförleri olaysız şekilde dağıldı. (DHA)