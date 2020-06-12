Kayseri’deki hortum paniğe yol açtı

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın yakınlarındaki Tekir Göleti’nde sabah saatlerinde hortum oluştu. Bulutların arasından gölete inen ve 15 dakika süren hortumu gören vatandaşlar panik yaşadı.

Hortumun oluşma anını cep telefonuyla kaydeden Eyüpcan Arıkan, ”9 yıldır Erciyes Kayak Merkezi’nde teleferik bakımında çalışıyorum. İlk defa böyle bir ana tanıklık ettim. Sabah saatlerinde önce gökgürültüsü işittik ardından göletin üzerinde hortumun oluştuğunu gördük. Çevrede bulunan herkes şaşkınlık içinde cep telefonu ile o anları kayıt altına aldı” dedi.

”ZARARA YOL AÇMADI”

Hortumun gölet üzerinde meydana gelmesinden dolayı herhangi bir zarara yol açmadığını belirten Arıkan, ”Hortum gölet yüzeyindeki suyu gökyüzüne doğru kaldırınca muhteşem bir görüntü oluştu. Suyun yüzeyinde gerçekleşmesinden dolayı da çevreye zarar vermedi. Hortum 15 dakika sonra ortadan kayboldu” ifadelerine yer verdi.