Kaza yapan araçtan fırlayan Emircan feci şekilde can verdi

Haliç Köprüsü Topkapı İstikametinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kaza görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti; Erkan Koçak, yönetimindeki hafif ticari araçla seyir halindeyken bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Panikleyen Erkan Koçak direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarındaki elektrik direğine daha sonra da bariyerlere çarptı.

BAGAJDAN FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle aracın bagaj kapağı açıldı. Arkada oturan 9 yaşındaki Emircan Koçak, kaza yapan araçtan fırlayarak direk ve bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevreden yetişen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Araçta sıkışan 3 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Ömer Koçak, Erkan Koçak ve Mediha Koçak’ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri hafif ticari aracı sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduktan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yaptıkları çalışma ile kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)