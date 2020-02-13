Kaza yapan uçaktaki kabin görevlileri şikayetçi olmadı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat günü meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında olayın meydana geldiği akşamdan itibaren uçakta bulunanların ifade işlemleri sürüyor. Öte yandan 8’i Türk, 5’i yabancı yolcunun ifadesinin henüz alınmadığı bilgisine ulaşılırken, şikayetçi olmayan yolcuların da olduğu öğrenildi.

KABİN GÖREVLİLERİNİN İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında, kaza yapan uçaktaki 4 kabin görevlisinin de ifadesi alındı. Emniyette ifade veren kabin görevlileri, uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na indikten sonra pist zemininden çıktığını söylediği öğrenildi.

Kaza Kırım Ekibi ile ABD’li Boeing yetkililerinin de aralarında bulunduğu heyetin kara kutu incelemesi için dün Almanya’ya gittiği öğrenildi.

İKİ PİLOT ŞÜPHELİ

Ayrıca savcılığın hastaneye yazı yazarak, tedavileri süren pilotların genel sağlık durumuna ilişkin bilgi istediği öğrenildi. Pilotlar sağlık durumları elverişli olduğunda “şüpheli” sıfatıyla ifade verecek.