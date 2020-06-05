Kaza yaptıktan 6 yıl sonra ehliyetine el konuldu!

İsmail Sarımert 2014 yılında eşi ve annesiyle Karasu ilçesinde Darıçay köyüne bayram öncesi mezarlık ziyaretine gitti. Ziyaret dönüşü ”Ölüm kavşağı” olarak da bilinen Söğütlü kavşağındada kaza yaptı. Kazada hayatını kaybeden biri olmazken Sarımert, araçlarda oluşan maddi hasarla kazayı ucuz atlatıldı.

OKULDA BEKÇİLİK YAPTI

Yaptığı kazada hatalı bulunan İsmail Sarımert hakkında mahkeme tarafından, kazaya karıştığı kişilerin masrafının ödemesi hükmedildi. 4 bin 500 TL gibi bir ücret cezayı denetimli serbestlikle kamu hizmetinde çalışarak ödemek zorunda kalan İsmail Sarımert, İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2 ay süreyle bekçilik yaptı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kazanın getirdiği olumsuzluklar tam bitti derken geçimini şöförlükle sağlayan İsmail Sarımert’in 2 Mart’ta, ehliyetine 1 yıl süreyle 6 yıl önce yaptığı o kaza nedeniyle el konuldu.

Konuyla ilgili olarak konuşan İsmail Sarımert, “2014 yılında Karasu’dan gelirken hatalı kavşaktan dolayı kaza yaptım. Üç araba bir birine girdi. Yolda bulunan bariyerlere vurdum. Kamu malına zarar verdiğim için 4 bin 500 TL ceza geldi. O cezayı kamuda çalışarak ödedik. Şimdi ehliyetime el koyuyorlar. Alkol ya da başka biri şey kullanmadığım halde. Ben geçimimi şoförlük yaparak sağlıyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum, ehliyetim geri verilsin” dedi.