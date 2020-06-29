Kazada yaralanan genç kadın yaşam savaşını kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesinde kontrolsüz olarak yola çıkan Mehmet Onat (22) yönetimindeki motosiklete Fırat Engin yönetimindeki yolcu minibüsü 19 Haziran günü saat 01.30 sıralarında çarptı. Kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Onat ile arkasındaki Huri İpek Yıldırım yola savruldu.
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Onat, olay yerinde yaşamını yitirirken; İpek ise ağır yaralandı. Yıldırım, yoğun bakım ünitesinde 9 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti.
Acı haberi alan Yıldırım’ın ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Yıldırım’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi.