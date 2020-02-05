Kazadan 24 saat önce Bakan Turhan açıklama yapmıştı: Pist yorgun

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmeye çalışan 177 yolculu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolarına ait uçak pistten çıktı. Uçağın ağır hasar aldığı kazada yaralanan 52 kişi hastaneye kaldırıldı.

BAKAN TURHAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yaşanan bu kaza, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Sabiha Gökçen’le ilgili dün yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Sabiha Gökçen’de trafiğin arttığını ve bir pistin de çok yorulduğunu ifade eden Turhan, şu ifadeleri kullanmıştı;

*Sabiha Gökçen’deki pist imalatımız devam ediyor. Bu yılın sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen’in trafiği de arttı.

“BU PİSTİMİZ ÇOK YORULDU”

*İstanbul’un trafiği de giderek artıyor ancak Sabiha Gökçen’de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor.

*İstanbul Havalimanımıza frekans tahsisi istekleri olduğu gibi, buraya da uçuş talepleri var ancak biz bunu yeni pistin yapılmasına kadar şimdilik durduruyoruz.

*Eski pisti de bakıma alacağız. Onun için şu anda buraya yeni frekans vermeyi durdurduk.

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Bakan Turhan’ın ‘yorgun’ dediği pistin, yaşanan bu son kazadaki pist olup olmadığıysa henüz netlik kazanmadı.