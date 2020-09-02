Kazdağları’na bir darbe de Cengiz Holding’den: 3 köy yok olma tehdidinde

Kazdağları’nda 200 bin ağaç keserek doğa katliamı yapan Kanada firması Alamos Gold'un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik, 13 Ekim 2019'da dolan inşaat ruhsatının yenilenmemesinden dolayı bölgedeki çalışmalarına son vermiş, bu sayede doğa kendini yenilemeye başlamıştı. Vatandaşlar duruma sevinemeden Kazdağları’ndan ikinci kötü haber geldi.

NİSAN AYINDA FAALİYETE GEÇECEK

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar, Hacıbekirler ve Halilağa köyleri çevresinde, Kazdağları ekosistemi içinde bakır madeni bulan Truva Bakır İşletmeleri A.Ş., 2019 yılında Cengiz Holding'e 55 milyon dolara satıldı. Şirket, ‘Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi’ önümüzdeki Nisan ayında faaliyete geçirecek.

ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu yeterli bulunarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde halkın görüşüne açıldı.

Bakanlığın internet sitesinde projeye ilişkin yayınlanan duyuruda, halkın katılım toplantısının 15 Eylül’de yapılacağını belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

* Şirketin Çanakkale ili Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde Truva Bakır İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan 87513 Ruhsat Nolu Sahada Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.

* Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 15/09/2020 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.

“3 KÖY YOK OLMA TEHDİDİNDE”

CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, madenin ÇED duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Ural; “Kazdağları'nda yeni bir cephe açılıyor, Cengiz Holding Kazdağları'nda. Projenin alanı Alamos Gold'un tam 3 katı. 3 köy yok olma tehdidinde.” ifadelerini kullandı.

SİYANÜR KULLANILACAK MI?

SÖZCÜ’ye konuşan şirket yetkilileri, doğaya verdiği zararla bilinen siyanürün madende kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna, “Burada herhangi bir siyanür kullanılmayacak, çıkartılacak ham madde Biga’daki limandan Samsun’a götürülecek ve orada işlenecek” cevabını verdi.