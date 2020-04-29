Kazdağları’nda ağaçları kesen şirket, vatandaşa erzak kolisi dağıttı

Türkiye’nin corona virüsü ile mücadelesi sürüyor. CHP’li belediyelerin salgının yol açtığı zararların giderilmesi için erken davranıp toplumu seferber etmelerine, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile müdahale edildi.

Kampanyalar durduruldu, banka hesaplarına el konuldu. Çanakkale’de ise Kaz Dağları’nda yaklaşık 200 bin ağaç kesen Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi bölgedeki çevre köylere yardım amaçlı erzak kolisi dağıttı.

ERZAĞIN YANINDA MEKTUP

Konuyla ilgili koliden çıkan yazılı notta, maden şirketinin bölge halkının yanında olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

* Tüm dünya gibi ülkemiz de corona virüsü salgını nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Türk halkı olarak bu zor zamanları atlatmayı hep başardık, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğimizi biliyoruz.

* Doğu Biga Madencilik olarak mübarek Ramazan ayında sofranıza destek olmak ve her zaman dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha siz değerli bölge sakinlerine hatırlatmak istedik. Sağlığınız ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Kazdağları’nda maden şirketine karşı başlatılan mücadeleyi yürüten Su ve Vicdan komitesinin sosyal medya hesabından duruma tepki gösterildi.

Kazdağları Savunması isimli hesaptan yapılan paylaşımda, “Kirazlı'da ruhsatı yenilenmeyen işgalci durumdaki şirketin Kirazlı başta olmak üzere çevre köylere erzak yardımında bulunduğu ortaya çıktı. Coronavirüs sürecinde erzak yardımlarının valilik tarafından yapıldığı koordine edildiği bugünlerde maden şirketi bunu nasıl yapabiliyor?” denildi.

FAALİYETLERİ DURDURMUŞTU

Öte yandan TBMM'de 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Kazdağları'na ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şirketin ruhsatının yenilenmesi sürecinin durdurulduğunu söylemişti.

Şirket, yaklaşık 200 bin ağaç kestikleri Kirazlı projesinin 13 Ekim’de dolan inşaat ruhsatının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce yenilenmediği için madencilik faaliyetlerini ertelediklerini açıklamıştı.