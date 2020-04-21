Kedinin ön ayaklarını asitle yakarak sokağa attılar

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde ön kolları asitle yakılmış halde kedi bulundu. Yaralı kediyi sahiplenen hayvanseverler daha sonra kediyi tedavi için hastaneye kaldırdı.

Antalya'da kimliği belirsiz kişiler bir kedinin ön kollarını asitle yaktıktan sonra sokağa attı. Yaralı kediyi o halde gören vatandaşlar, Antalya Candost Derneği'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen dernek başkanı Arife Yanık ve dernek üyeleri, canı yanan kediyi tedavisi için hayvan hastanesine götürdü.

“SALDIRIYI KINIYORUZ”

Kediye yapılan saldırıyı kınadığını dile getiren dernek başkanı Yanık şunları söyledi:

* Kedimizi bulduğumuz zaman çok korkuyordu. Canının acısıyla saldırıyordu. Yaralı kediyi ancak ağ ile yakalamayı başarabildik. Hırçındı yaşadıklarından dolayı.

* Fakat şu an çok uysal. Sağlığı iyiye gidiyor. 2 ya da 3 ay hastanede tedavi görecek, dokunun yerine gelmesi için. Kırığı yok. Kollarının asitli bir maddeye batırıldığını düşünüyoruz.

* Bir zaman geçtikten sonra enfeksiyon kapmıştı kolları. Şu anda Antalya Candost Derneği olarak tedavisini yaptırıyoruz”