Kediyi 4 bacağını keserek öldürmüşler

Konya'nın Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Davudi Sokak üzerinde 4 bacağı kesilmiş halde kedi ölüsü bulundu.

“DİĞER KEDİLERİ DE BULAMIYORUZ”

2 yıl önce sahiplendiği kediyi apartmanın arka bahçe kapısının yanında vahşice öldürülmüş halde bulduklarını belirten Burcu Sayın, “Yaklaşık 2 yıl önce apatmanın bahçesinde bulduğum ve sahiplendiğim 4 kedinin yavrularından birisini 21 kasım tarihinde sabah 07: 30 sıralarında apartmanın arka bahçe kapısın yanında komşularım işe giderken hırpalanmış ve patileri kesilerek vahşice öldürülmüş halde bulmuşlar.

Diğer kedileri ise aramalarımıza rağmen bulamıyoruz o canilerin onlara da zarar vermiş olmasından endişe duyuyoruz. Bunu yapan cani yada canilerin yakalanmasını bu konuda tüm halkımızın duyarlı olmasını ve peşini bırakmayacağımızı bilmelerini istiyoruz” diye konuştu.