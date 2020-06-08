Kediyi tüfekle öldüren saldırgan komşu serbest bırakıldı!

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. M.C., sokakta gördüğü komşusu Burcu Akyıldız’a ait kediyi, bilinmeyen bir nedenle tüfekle ateş ederek öldürdü.

SERBEST BIRAKILDI

Sokağa çıkan Burcu Akyıldız, kediyi öldüren komşusuna tepki göstererek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler M.C.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C., daha sonra serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Burcu Akyıldız, ölen kedisini kucağına alarak gözyaşı döktü. Akyıldız, “Yediğin yemeği çok gördüler. Bir tek kızım benim” diyerek ağlarken çekilen video, sosyal medyada yer aldı. Akyıldız ve sosyal medya kullanıcıları, M.C.’nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. DHA