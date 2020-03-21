Kehanetler kitabının yazarı kim? Kehanetler kitabı corona virüsünü mü anlatıyor?

İçinde corona virüsüne dair kehanetlerin bulunduğu sayfaların sosyal medya paylaşılmasıyla Kehanetler kitabı gündeme oturdu. ABD’li medyum Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından 15 yıl önce yazılan Kehanetler kitabında 2020’de akciğerlere saldıran zatürre benzeri bir hastalığın çıkacağını kaleme aldığı ortaya çıktı.

KEHANETLER KİTABI YAZARI KİMDİR?

ABD’li medyum Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yazılan kitap 15 yıl önce piyasaya sürülmüştü.

SYLVIA BROWNE’UN HAYATI

Elli yıldır profesyonel bir psişik ve medyum olarak çalışan Sylvia Browne, içlerinde Öte Dünya´da Yaşam, Bir Medyumun Maceraları gibi eserlerinin de bulunduğu çok satan kitapların yazarıdır.

Öte Dünyada Yaşam adlı kitabı öteki Dünya yaşamı ile ilgili en çok okunan kitaplardan birisi olmuştur.

2008’de yazılan ‘Günlerin Sonu’ (End of The Days) kitabının 312’nci sayfasında 2020’li yıllarda bir hastalığın karaciğer ve bronşları hedef alacağını yazmış ve bu kehaneti COVID-19 virüsü ile bağdaştırılmıştır.

KİTAPTAN DİKKAT ÇEKEN PARAGRAF

“2020’lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak.”.