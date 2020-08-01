Kemal Çebi: Bayram öncesi ve sonrasında ekiplerimiz iş başında

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekiplerinin görev başında olduğuna dikkat çekerek, “ Covid -19 salgını henüz sona ermedi. Halen bizleri tehdit ediyor. Bu noktada hepimize sorumluluklar düşüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güven içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak. Bu yıl pandemi sebebiyle Kurban Pazarı'nda ek tedbirler aldık. Bayram sonuna kadar denetim ve ilaçlama çalışmaları da devam edecek ” diye konuştu.

PERİYODİK İLAÇLAMA VE TEMİZLİK

İnsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, ilçedeki kurban satış alanı, Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor. Hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek karasinek, sivrisinek ile haşerelerin üremelerini önlemek için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de periyodik olarak alanda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

MASKE, ATEŞ ÖLÇÜMÜ EL HİJYENİ ŞARTI

Alanda, çadırlar arası mesafe 5, 5 metre olarak belirlenirken, giriş kapılarında vatandaşlara maske dağıtımı ve ateş ölçümü yapılıyor. 30'dan fazla noktaya el dezenfektanları yerleştiren Küçükçekmece Belediyesi, alan içerisinde sosyal mesafeye uyulması noktasında sesli uyarılar yapıyor.

ZABITALARDAN SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Salgın nedeniyle, tokalaşarak yapılan kurban pazarlığı da yerini sopayla pazarlığa bıraktı.Kurban Pazarı'nda hayvan satışlarının hijyenik ortamda, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilmesi için denetimlerini sıkılaştıran Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar alanında vatandaşların ve satıcıların maskesiz dolaşımına, el sıkışılarak pazarlık yapılmasına ve kurbanlıkların sergilendiği çadırlarda kalabalık oluşmasına izin vermiyor.

KESİMLER RANDEVU İLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Pandemi sebebiyle bu yıl kurban kesim işlemleri de randevu ile gerçekleştirilecek. Kesim işlemlerinin yoğunlaşmaması için alanda gerekli tedbirler alındı. Küçükçekmece Kurban Pazarı'nda kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın dört gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlandı. Kesilen kurbanlar 4-6 parçaya bölünerek sahiplerine teslim ediliyor. Kurban kesim alanlarına ise görevliler dışında kimsenin girmesine izin vermiyor.

BELİRLENEN YERLER DIŞINDA KESİM YASAK

İlçede, kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmiyor. Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gezici ekipleri hem kesim alanlarında hem cadde ve sokaklarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.