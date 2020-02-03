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Kemal Sunal’ın doğduğu ev yıkıldı iddiası! Açıklama geldi

Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın dünyaya geldiği evin de yıkıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Sunal Ailesi'nden açıklama geldi.

19:43 -
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Kemal Sunal’ın doğduğu ev yıkıldı iddiası! Açıklama geldi

Kemal Sunal ailesi adına eşi Gül Sunal tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

*Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında ‘Elazığ depreminde Kemal Sunal’ın doğduğu ev de yıkıldı’ başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır.

*Kemal Sunal İstanbul’un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgilisi bulunmamaktadır.

*Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. DHA

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