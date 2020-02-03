Kemal Sunal’ın doğduğu ev yıkıldı iddiası! Açıklama geldi

Kemal Sunal ailesi adına eşi Gül Sunal tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

*Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında ‘Elazığ depreminde Kemal Sunal’ın doğduğu ev de yıkıldı’ başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır.

*Kemal Sunal İstanbul’un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgilisi bulunmamaktadır.

*Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. DHA