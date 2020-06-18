Kendi aracıyla seyahat edenler içim HES kodu şart mı? Seyahat için HES kodu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar uygulamasıyla HES kodu rahatça alınabiliyor. Corona virüsü salgını hakkında istatistiklerin yer aldığı, maske talep edilebilen, sağlık durumu bilgilendirmesi yapılabilen uygulama İOS ve Android cihazlara kolayca indirilebiliyor. HES kodunun tüm iç hat yolcu uçuşlarında, tren ve otobüs seyahatlerinde zorunlu olarak bulundurulması gerekiyor…

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu ile uçak ve tren seyahatlerinin yapılabileceğinin açıklanmasının üzerine HES kodunun nasıl alınacağı merak edilmeye başlandı. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri' bölümüne girilerek alınabilecek.

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İÇİN HES KODU GEREKİYOR MU?

Özel araçla yapılacak seyahatler için HES kodu uygulaması bulunmamaktadır. Özel aracınızla seyahat edecekseniz, hes kodu olmadan da seyahat edebilirsiniz.