Kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdırdı

OlKağıthane Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde dün saat 16.40 sıralarında depodan mal aldıktan sonra yola çıkmak üzere kapalı kasa minibüsle geri manevra yapan Faruk Sadi, o esnada minibüsün arkasından geçmeye çalışan Fatih D.'ye (24) ait motosiklete çarptı.

TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Çarpma sonucu motosikletten düşerek yere savrulan Fatih D., ayağa kalkarak Sadi'nin üzerine yürüdü. Tartışmanın bir anda büyümesi sonucu D., Sadi'ye yumruk ve tekmelerle vurmaya başladı. Sadi'nin de karşılık vermesi üzerine devam eden kavga sonucunda vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

MİNİBÜSÜN ARKASINDAN ATEŞ AÇTI

Ancak Sadi minibüse binip olay yerinden ayrılacağı esnada Fatih D., aracın arkasından tabancayla birkaç el ateş açtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, minibüs geri manevra yaparken motosiklete çarpıyor. İkili arasında başlayan tartışma yumruk ve tekmeli kavgaya dönüşüyor. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılıyor. Sürücü minibüsle olay yerinden ayrılırken, motosikletli arkasından tabancayla ateş açıyor.

MAGANDANIN 24 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından, yaşananları evinin balkonundan gören o esnada izinli olan bir polis memuru aşağıya inerek Fatih D.'yi kıskıvrak yakaladı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen Fatih D. ve Faruk Sadi Sanayi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Aracı kontrol eden polis, 2 adet kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Tabanca ise olay yerinde bir aracın tekerleğinin üstünde ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve çeşitli suçlardan 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Fatih D. adliyeye sevk edildi. (İHA)