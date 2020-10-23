Kendisini Amerikan subayı olarak tanıtıyordu… Suçüstü yakalandı

Tuzla’da 14 Eylül tarihinde meydana gelen olayda Melvin Reuben B. isimli Nijeryalı dolandırıcı, M.B. ile sosyal medya üzerinden irtibata geçerek, kendisini Amerikan subayı Sophie olarak tanıttı.

Melvin Reuben B. “Türkiye’ye valiz içerisinde para sokacağım” diyerek verdiği hesap numarasına para yatırmasını istedi. Bunun üzerine M.B. verilen hesap numarasına 58 bin lira yatırdı.

M.B.’yi ikinci kez dolandırmak isteyen şüpheli bu kez kendisini konsolosluk görevlisi olarak tanıtarak 70 bin lira daha istedi. Dolandırıldığını anlayan M. B. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliyi suçüstü yakalamak için inşaat çalışanı olarak kılık değiştirdi. Dolandırıcı M.B. ile görüşeceği sırada ekipler, dolandırıcılık şüphelisi Melvin Reuben B.’yi (44) yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Melvin Reuben B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin inşaat çalışanı kılığına girmiş polis tarafından yakalanma anı görüntülere yansıdı. (DHA)