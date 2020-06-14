Kendisini yakalamaya gelen polislere böyle isyan etti: “Ayıp be size!”

İzmit’te ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan yargılanarak 12 yıl 4 ay hapis cezası alan Cüneyt Y.’nin cezası Yargıtay tarafından onandı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelinin bir depoda olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Ekipler, Cüneyt Y.’yi tahta ve hurda eşyaların bulunduğu iki bina arasındaki boşlukta saklanırken buldu.

“SIKIN BİR TANE”

Bulunduğu yerden çıkmak istemeyen Cüneyt Y., kendisini gözaltına almaya gelen polislere şu ifadeleri kullandı:

* Ağabey değer mi ya? 12 yıl diyeceksiniz 1 sene sonra. Ne demek ya?

* Allah’ınızı severseniz benim dosyama doğru düzgün bakmamış bile.

* Yazıklar olsun. Çıkın bir eve bakın. Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz.

* Gelmiyorum, öldürün o zaman. Sıkın bir tane kafama, en güzeli o olur.

Cüneyt Y. bir süre sonra bulunduğu yerden çıktı. Gözaltına alınan Cüneyt Y. polis merkezine götürüldü. (DHA)