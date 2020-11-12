Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet A. (50), birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlu Mehmet A.'yı (17) hırsız zannedip tüfekle ateş ederek, öldürdü.

Güncellenme: 11:03, 12/11/2020
Haberler Gündem
Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası’nda meydana geldi. Bir çocuk babası Mehmet A., kendisiyle aynı adı taşıyan ve birlikte çobanlık yaptığı oğlu Mehmer A. ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti.

KARANLIĞA DOĞRU ATEŞ ETTİ

Tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi. Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi.

Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı.  (DHA)

Yayınlanma Tarihi:11:02,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more