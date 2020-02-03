Kentsel dönüşüm kâbus oldu

İstanbul Bakırköy'deki Hızalan Sitesi, 1968'de yapı kooperatifi olarak inşa edildi. 4 bloklu 100 daireli site için 2014'te riskli yapı olarak tespit edilerek yıkım kararı çıktı. Hızalan Yapı Kooperatifi Yönetimi, kentsel dönüşüm için 2016'da bir firma ile anlaştı. 2017'de 4 bloğun yıkımı gerçekleşti. Yönetim, kentsel dönüşüm için genel kurul yaptı. Toplantıda, üç bloğun yeniden yapımı için firmanın hazırladığı sözleşme daire sahiplerine sunuldu.

Kanuna göre daire sahiplerinin üçte ikisinin binanın yenilenmesi için imza vermesi yeterli oluyor. Sözleşme imzalamayan hak sahiplerinin ise hisseleri satışa çıkarılıyor. Toplantı sonrası da 3'te 2 çoğunluk sağlandığı açıklanarak sözleşme imzalamayanlara 30 Mayıs 2018'de noterden uzlaşma ihtarı gönderildi. Aksi halde dairelerinin hisse satışının yapılacağı bilgisi verildi.

‘BU RANT DÖNÜŞÜMÜ'

Hukuki süreç başlatan 10'u aşkın daire sahibinden 5'ine, Ocak 2020'de Bakırköy Belediyesi'nden dairelerinin arsa hisselerinin 24 Şubat'ta satışa çıkarılacağı bildirildi. Mağdurlarının avukatı Saniye Ülgen firmanın ve site kooperatifinin üçte iki çoğunluğun sağlandığına ilişkin resmi belge sunmadığını, ‘çoğunluk sağlandı' diyerek insanları imzaya zorladığını öne sürdü. Ülgen “6306 sayılı kanun ‘Kentsel dönüşümün amacı maddi bir kazanç değil sadece sağlıklı bir binadır' der. Bu insanlar, üçte ikinin gerçekten sözleşmeleri imzaladığını bilmeli” dedi. Sözleşme imzalamadığı için hakları satışa çıkacak olan isimlerden Selma Duran, “Burası babamın emekleriyle kazandığı bir yer. Kentsel dönüşüm suistimal ediliyor. Rant dönüşümü oluyor. Belediye buna göz yummamalı, bizleri de dinlemeli” dedi.