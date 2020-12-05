Kentte vakalar yüzde 125 arttı! Tabip odasından vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu il sağlık müdürleri ile yaptığı toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden son bir haftada Hatay’daki artışın yüzde 125’e, vaka artışının ise yüzde 86’ya yükseldiğini açıkladı.

Koca paylaşımında; “Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır” uyarısında bulundu.

HATAY TABİP ODASI’NDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sadık Nazik de ildeki vaka artışına ilişkin SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Hiç kimse zorunlu haller dışında dışarıya çıkmasın. Sokak yasağı her saat varmış gibi hareket etsin” dedi.

İldeki artışın sebebinin akraba ziyaretleri olduğuna işaret eden Nazik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Hiç kimse keyfi ziyaretler gerçekleştirmesin.

* Bugün en fazla artışın akraba, eş dost ziyaretlerinden gerçekleştiğini biliyoruz.

* Bu dönemde yakınınıza dahi güvenmeyin. ‘Bende bir şey yok' demeyin.

* Hastalığı asemptomatik geçirebiliriz. Bizde bir şey olmasa ile güvendiğimiz yakınımızdan alıp yayabiliriz.

* İş; maske ve mesafe kuralını çoktan geçti, dışarı çıkmama zorunluluğuna döndü.

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