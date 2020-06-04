Kentteki pozitif vaka sayısı arttı! Çok sayıda kişi karantinaya alındı

Karabük'te bayram tatili dolayısıyla izinli olarak gittiği memleketi Gaziantep'ten dönen işçide corona virüsü tespit edildi.

Yenice ilçesinde bulunan iki ayrı şantiyede bulunan toplam 18 işçi karantina altına alındı.

Polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışların yasaklandığı şantiye alanında bir işçi de daha pozitif vaka olduğu tespit edildi.

Özel koruma kıyafetli 112 sağlık ekipleri tarafından şantiyeden alınan işçi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan işçiyi hastaneye getiren ekiplerin daha sonra ambulansı dezenfekte ettiği görüldü.

TOPLAM 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer yandan Karabük’te bugüne kadar 186 kişi corona virüsüne yakalandı. Kentte toplam 10 kişi hayatını kaybederken, 176 kişi de sağlığına kavuşarak taburcu edildi. İHA