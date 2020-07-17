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Kentteki vaka sayılarında hızlı artış yaşanıyor! Vali nedenini açıkladı

Rize Valisi Kemal Çeber, kentteki corona virüsü vaka sayısında hızlı bir artışın yaşandığını dile getirdi. Çeber, 10-15 güne öncesine kadar her şeyin normal seyrettiğini belirtirken yeni vaka sayısının 70'e çıktığını açıkladı. Vali, artışın nedeni olarak düğün ve cenazeleri gösterdi.

İsmail AKDUMAN
17:57 -
Haberler Gündem
Kentteki vaka sayılarında hızlı artış yaşanıyor! Vali nedenini açıkladı

Rize Sağlık İl Müdürlüğü, bir hafta önce kentte corona virüsü vaka sayısının 50 olduğunu açıklarken, normalleşme ile birlikte rahat ve korkusuzca gereksiz yere sokaklara inilmeye başlandığını belirtmişti. Bir hafta sonra Vali Çeber rakamın 70’e çıktığını ifade etti.

ARTIŞIN NEDENİ DÜĞÜN VE CENAZELER

Vali Kemal Çeber, pandemi sürecini çok iyi yönettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* 10-15 gün evveline kadar çok da rahattık. Ama son 10-15 gün bir hareketlenme var. Bu vesileyle yeniden bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

* Maske, mesafe, temizlik başta olmak üzere tedbirlere aynı yoğunlukta devam edeceğiz. Hasta sayımız bugün itibariyle 70'leri buldu.

* Elhamdülillah bütün hastalarımızın durumu iyi olsa da bu durum sayısal anlamda bizi rahatsız eden bir durum. Özellikle analizlerimizde düğünlerin ve cenazelerin önemli rol oynadığını görüyoruz.

* Birkaç somut örneği de biz görüntüleriyle yaşadık. Özellikle bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yeniden pandemi sürecinde sayıları çok hızlı bir şekilde aşağıya çekeceğiz.

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asker Burdur Corona düğün Rize Sağlık
Son güncelleme: 18:04 17.07.2020
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