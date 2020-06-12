Kentteki vaka sayısı artışa geçti! İl sağlık müdüründen uyarı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını boyunca Karabük’te bugüne kadar 204 vaka görüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan 175 kişi taburcu edilirken, 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
28 MAYIS İTİBARİYLE VAKALARDA ARTIŞ VAR
28 Mayıs itibariyle kent genelinde vakalarda yeniden artış görüldüğü ifade edilirken, vaka sayısının 19’a yükseldiği ve hastaların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UYARDI
İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, il dışından gelenleri kontrol etmeye çalıştıklarını belirterek, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.
Sarı, normalleşme süreci kapsamında rehavete kapılmamanın gerektiğini ifade ederek, gerekli önlemler için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. İHA