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Kentteki vaka sayısı yükseldi! İl sağlık müdüründen kritik uyarı

Karabük'te yaklaşık 13 gün aradan sonra 27 Mayıs'ta tespit edilen corona virüsü vakasının ardından 18 günde vaka sayısı, 29'a yükseldi.

22:30 -
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Kentteki vaka sayısı yükseldi! İl sağlık müdüründen kritik uyarı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 24 hasta tedavi altına alınırken, 5 hasta ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ramazan Bayramı öncesi corona virüsü sayısının sıfırlandığı kentte bayramdan sonra özellikle şehir dışından gelenlerle birlikte sayıda artış yaşandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UYARDI

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 gündür her gün yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Sarı, “İlimizde hastalık günlerce sıfır vaka ile seyretmişken, son 15 gündür her gün yeni vakalar tespit eder hale geldik. Kontrollü sosyal hayatın kontrolünü kaybetmeyelim, tedbiri elden bırakmayalım lütfen” dedi.

Kentte en son Safranbolu ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak’ta virüs tespit edilmesi nedeniyle sokakta 14 günlük karantina kararı alınmıştı. İHA

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