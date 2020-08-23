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Kentten art arda üzücü haberler geldi! Corona iki can daha aldı

Kastamonu’da corona virüsü nedeni ile kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

17:18 -
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Kentten art arda üzücü haberler geldi! Corona iki can daha aldı

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin'de karantina altındayken rahatsızlanarak Kastamonu'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi corona virüsü servisine kaldırılan Firdes Özcan, burada yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Firdes Özcan hayatını kaybetti.

Corona virüsü servisine kaldırılan Firdes Özcan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Foto: İHA

BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde corona virüsü tedavisi gören Ahmet Tekelioğlu da hayatını kaybetti. Rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden Ahmet Tekelioğlu, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

Corona virüsü tedavisi gören Ahmet Tekelioğlu da hayatını kaybetti. Foto: İHA

Tekelioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İHA

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Son güncelleme: 17:19 23.08.2020
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