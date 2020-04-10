Kepçenin önüne yatan Profesör, hukuk mücadelesini kazandı

Pamukkale Üniversitesi yönetimi, Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uyguluma ve Araştırma Merkezi’nde (BİYOM) yerli tohum ve bitkilerin üretimi alanının bir kısmına öğrenciler için sosyal alan inşa edecekti.

BİYOM’da görevli profesörler karşı çıkarak iş makinelerinin önüne yatmıştı. ile mücadele mahkemeye taşındı. Üniversitenin, BİYOM’u Çal ilçesine taşınmasına ilişkin karanı hakkında Denizli İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

YERLİ TOHUM ÜRETİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı ile AB tarafından desteklenen BİYOM’da yaklaşık 20 yıldır bitki genetiği üzerine araştırmalar yapılıyor. Milyonluk projeler arasında yerli tohum ve bitkilerin üretimi de bulunuyor.

Yaklaşık 10 dönümlük alanda brokoli, havuç ve soğan gibi bir çok türün yerli tohum üretimi gerçekleştirliyor. PAÜ uzmanları bu bitkilerin yetiştirildiği alanları ‘bilim tarlası’ olarak nitelendiriyor.

KEPÇENİN ÖNÜNE YATMIŞTI

PAÜ yerleşkesi içinde yer alan BİYOM’un bulunduğu bölüme öğrenciler için sosyal alan yapmak isteyen üniversite yönetimi geçtiğimiz ay bilim tarlalarına iş makineleri ile girerek yetiştirilen bitkileri köklemişti.

BİYOM’da görevli bilim insanları Prof. Dr. Ramazan Alan ve Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak nöbet tutsa da müdahaleye engel olamamış, kepçeler altyapı çalışması için toprağı kazmaya başlamıştı.

Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, iş makinelerini durdurmak için kepçenin önüne yatmıştı. PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ da çalışma alanına gelerek görevli bilim insanları ile tartışmış çalışmaların devam ettirilmesini istemişti.

TAŞINMASINA KARAR VERİLDİ

Bu olayın ardından rektör Hüseyin Bağ’ın BİYOM’un taşınmasına karar verdiği ortaya çıktı. Bir kaç gün önce BİYOM’a yazı gönderen Rektör Bağ, araştırma alanının bir ay içinde Denizli’nin Çal ilçesindeki uygulama arazisine taşınacağını açıkladı, hazırlıkların yapılmasını istedi. Bunun üzerine bilim insanları Toprak ve Alan yargıya başvurdu, yürütmenin durdurulmasını istedi.

MAHKEME BİLİM DERSİ VERDİ

Denizli İdare Mahkemesi durumun aciliyetine istinaden verdiği ara kararda PAÜ yönetimine bilim dersi verdi. Kararda taşınma işlemine dayanak tüm bilgi ve belgelerin birer kopyası istendi.

Yürütmeyi durdurma kararı alan mahkeme heyeti gerekçesinde; taşınmanın gerçekleşmesi durumunda çalışmaların etkisinin tükeneceğini, telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte bulunduğunu işaret etti ve bilim projelerini korudu.

ÇAPAR: PROJEYİ KURTARDIK

Alan ve Toprak’ın avukatı Bayram Can Çapar ise mahkemenin verdiği kararla projenin kurtulduğunu belirterek; “Söz konusu merkezde yürütülen yerli ve milli topum projeleri bu kararla birlikte korunmuş olup, ülkemizin stratejik noktadaki çok önemli bir bilimsel projesini geri kazanmış olduk.

Mahkeme heyeti bu kararı açıkça hukuka aykırılıkla birlikte, telafisi güç ve imkansız zararın doğması nedeniyle aldı” diye konuştu.

YILLARIN ARAŞTIRMALARINA OT MUAMELESİ YAPILDI

Bilim insanları Alan ve Toprak ise; “İçimiz sızlıyor. Değerli araştırmaların ürünü olan bu bitkilere ot muamelesi yaptılar. Rektörümüze yalvardık ama dinletemedik. Tüm dünyaya rezil olduk. Bir bilim yuvası kendi kendine bu kıyımı nasıl yapar” dedi.