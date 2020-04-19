Kepenk açıldı…. Pahalıya patladı

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul’da denetimlerini arttıran polis, Sultangazi’de bir marketin satış yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese geldiklerinde marketin kepenklerinin kapalı olduğunu gördü. Polisin uyarısı üzerine kepenkler açıldı.

Marketten elinde poşet olan bir kişi ile market sahibi çıktı. Polisi karşılarında gören şahıslar şaşkınlık yaşadı. Polisin, “Ne aldınız? Neden dışarıdasınız?” sorularına, alışveriş yaptığı anlaşılan şahıs, süt almak için dışarı çıktığını söyledi. Market sahibinin de akrabası olduğunu söyleyen kişinin cips ve peynir aldığı görüldü.

Ceza yememek için polisleri ikna etmeye çalışan müşteriye ve market sahibine 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi. (DHA)