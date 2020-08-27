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Keşan’da okuldaki seminer sonrası rahatsızlanan öğretmene 2 test yapıldı! Sonuçlar belli oldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde corona virüsü belirtilerinin olduğu iddia edilen öğretmen H.S.’nin testlerinin sonucu belli oldu. H.S.’nin 2 test sonucu da negatif çıktı. Tedirginlik yaratan olayın ardından Keşan Lisesi yönetimi ve öğretmenleri ise 14 günlük gönüllü karantinaya girdi.

Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE
18:36 -
Haberler Gündem
Keşan’da okuldaki seminer sonrası rahatsızlanan öğretmene 2 test yapıldı! Sonuçlar belli oldu

Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir öğretmende corona virüsü belirtilerinin olduğuna dair iddialar sonuçlandı. Keşan Lisesi'nde 24 Ağustos Pazartesi günü düzenlenen seminere katılan ve rahatsızlanmasının ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen H.S.'ye yapılan 2 adet corona virüsü testi sonucu negatif çıktı.

ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ KARANTİNADA

Edinilen bilgiye göre Keşan Devlet Hastanesi'ne corona virüsü belirtileri nedeniyle başvuran H.S.'ye toplam 2 kez corona virüsü testi yapıldı. İlk testin sonucunun negatif çıkmasına rağmen 2'nci kez test yapılan H.S.'nin test sonucu yeniden negatif çıktı.

İlçede tedirginlik yaratan olayın ardından test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen Keşan Lisesi'ndeki yöneticiler ve öğretmenler 14 günlük gönüllü karantinaya girdi.

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Son güncelleme: 18:39 27.08.2020
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