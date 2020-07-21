KESK’ten “OHAL Komisyonu lağvedilsin” çağrısı

Mersin’de Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) tarafından OHAL ve KHK’ların dördüncü yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı. KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Özbay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hayata geçirilen OHAL KHK’ları ile yaşamın her alanına müdahale edildiğini öne sürdü. İktidarın, KHK ile emek ve demokrasi güçlerinin mücadelesi nedeniyle yapamadıklarını hayata geçirmek istediğini ifade eden Özbay, “Bu zulme artık bir son verin” çağrısında bulundu.

Kent merkezinde yer alan Özgür Çocuk Parkı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan KES Dönem Sözcüsü Mustafa Özbay, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun iktidarın etkisi altında çalışma yürüttüğünü öne sürdü.

Özbay, şöyle konuştu:

* 15 Temmuz sonrasında hukukun nasıl katledildiği, temel sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının ‘suç’ kapsamına alınarak doğrudan cezalandırma yöntemlerinin nasıl hayata geçirildiğinin en somut örneği bu komisyondur.

* Komisyon asgari ilkelerden olan kişiden savunma alınmasına dahi gerek duymamıştır.

* Başvurucular hiçbir aşamada ne ile suçlandıklarını bilmeden, aleyhlerine olan delilleri görmeden ve savunma haklarını kullanmalarına olanak tanınmadan dosya üzerinden karar verilmektedir.

“ANAYASA VE YASALAR HİÇE SAYILIYOR”

* İhraç gerekçesi yargı kararı ile açıkça ortadan kalkmış olmasına rağmen başvuruların ret edilmesi komisyonun uluslararası sözleşmeleri, anayasayı ve yasaları hiçe saydığı ve suç işlediğini göstermektedir.

* Mevcut mevzuatta ‘iltisak' ve ‘irtibat' hususunda açıklayıcı tanımlar bulunmadığı gibi bunların suç ve cezaların şahsiliği ve kanuniliği ilkelerine aykırı olduğu ve dolayısıyla masumluk hakkını ihlal ettiği açıktır.

* Kişiler aklanmış olsa dahi komisyon somut olarak tarif edemediği her türlü durumu bu iki kavramı ret kararına dayanak yapmıştır.

* 3 Temmuz 2020’de yapılan açıklamaya göre OHAL komisyonuna yapılan KESK’li ihraç başvurularının yüzde 40’ı hakkında karar verilmiş yüzde 60’ı hakkında dosya incelemesi 4 yıldır devam etmektedir.

“BU ZÜLME ARTIK SON VERİLMELİ”

İhraç edilen arkadaşlarının zor günler geçirdiğini belirten Özbay, sözlerine şöyle devam etti:

* Arkadaşlarımızdan bazılarının evlerine yaşamlarını yitirdikten sonra göreve iade kararları gönderildi. Geçimlerini sağlamak üzere çalıştıkları işlerde iş cinayeti nedeniyle yaşamlarını yitiren arkadaşlarımız oldu.

* Tüm bu yaşananların sorumlusu ve hesap verecek olanı iktidardır, iktidarın kurduğu komisyondur. Bu zulme artık bir son verilmelidir. Komisyon derhal lağvedilmeli, aldığı ret kararları iptal edilmelidir.