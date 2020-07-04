Kıbrıs gazisine hastanede büyük ayıp!

Edirne’de Kıbrıs Gazisi Ahmet İsmailoğlu, 1 Temmuz’da kronik böbrek, tansiyon ve diabet hastası eşi Sare İsmailoğlu’nun tedavi sürecinde istenilen 4 adet radyoloji filmi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümü’ne başvurdu.

Röntgen görevlisinin, 4 adet film için ödeme yapması amacıyla yönlendirdiği veznede Gazi Tanıtım Kartı’nı ibraz eden İsmailoğlu, aldığı yanıt karşısında şok yaşadı.

Vezne görevlisinin, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde gazilere öncelik bulunmadığı cevabıyla karşı karşıya kalan İsmailoğlu, 4 adet filmin bedelini ödemesi halinde filmlerin çekileceğini, bedelsiz işlem için de 2021 yılının Şubat ayına randevu verileceğini duyunca hastaneden ayrıldı.

DEVLET HASTANESİNE BAŞVURMAK ZORUNDA KALDI

İsmailoğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde işlemlerinin gerçekleştirilmemesi üzerine Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu açıklarken, gazilerin 5595 sayılı yasada bulunan haklarının kabul edilmesini talep etti.

”ÜZÜLEREK HASTANEYİ TERK ETTİM”

İsmailoğlu, şöyle konuştu: ”Radyoloji Bölümü’ne gittiğimde röntgen görevlisi vezneden kayıt istedi. Vezneye giderek evraklarla beraber gazi kimliğimi verdim ve önceliğim olduğunu belirttim. Bedellerden de muaf olduğumu söyleyince görevli ‘O tarafı bizi ilgilendirmez. Yetkililerin olduğu 3 nolu odaya git onlar yazı versin. Biz de öyle film çekeriz. Bedelli istiyorsanız hemen film çekeriz, bedelsiz olursa 8 ay sonra Şubat ayına gün veririz’ dedi. Ben de üzülerek hastaneyi terk ettim.”

”GAZİLERE KARŞI ÇİRKİN BİR OLAY”

”Bu olayların bir daha tekrar etmesini istemiyoruz. Bu olay, bizleri derinden üzmüştür. Yetkililerden ricamız, bu olayın bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz. Çünkü oraya her gittiğimiz zaman böyle tatsız hareketlerle karşılaşıyoruz. Bu durum, bizleri üzmektedir. Biz, bu vatana hizmet eden gaziler olarak bedenimizi ortaya koyduk. Bizim devletten ya da insanlardan para talebimiz yok. Sadece bir tebessüm ve hakkımız olan hizmetin verilmesini istiyoruz. Bu da 5595 sayılı yasada mevcuttur. Biz de bu yasaya dayanarak bu durumun düzeltilmesini üniversite yönetiminden talep ediyoruz.”

“DEVLET HASTANESİNDE SIKINTI YAŞAMADIK”

İsmailoğlu, film çekimi için daha sonra Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu açıklarken ”Orada bizi çok güzel karşıladılar ve hemen gün verdiler. Bu ayın 9’unda filmler çekilecek. Orada herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.