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Kıbrıs gazisinin naaşı kamyonet kasasında taşındı

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Servet Sönmez (66), yaşadığı İznik'in Çakırca köyünde toprağa verildi. Gazi Sönmez'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşının kamyonet kasasında taşınması ise büyük tepki çekti.

Halil ATAŞ / Bursa
20:43 -
Haberler Gündem
Kıbrıs gazisinin naaşı kamyonet kasasında taşındı

Bursa’nın İznik ilçesi Çakırca Köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Servet Sönmez, tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Sönmez’in cenazesi ikindi namazının ardından köy mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Foto: Sözcü

NAAŞI KAMYONET KASASINDA TAŞINDI 

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle askeri tören yapılmayan Kıbrıs Gazisi Servet Sönmez’in Türk Bayrağı’na sarılı naaşı defnedileceği mezarlığa silah arkadaşlarınında içinde olduğu kamyonet kasasında taşındı. Cenazede yaşananlar büyük tepki çekti.

Foto: Sözcü

NAAŞI MUSALLA TAŞINA KONULMADI

Kıbrıs Gazisi Sönmez’in mezarlığa getirilen naaşı musalla taşına konulmadı, kamyonet kasasında bırakıldı.

Cenaze namazı bu şekilde kılınan Sönmez, daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sönmez’in cenazesine kaymakam, garnizon komutanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Foto: Sözcü

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