Kıbrıs gazisinin naaşı kamyonet kasasında taşındı

Bursa’nın İznik ilçesi Çakırca Köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Servet Sönmez, tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.
Sönmez’in cenazesi ikindi namazının ardından köy mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
NAAŞI KAMYONET KASASINDA TAŞINDI
Corona virüsü tedbirleri nedeniyle askeri tören yapılmayan Kıbrıs Gazisi Servet Sönmez’in Türk Bayrağı’na sarılı naaşı defnedileceği mezarlığa silah arkadaşlarınında içinde olduğu kamyonet kasasında taşındı. Cenazede yaşananlar büyük tepki çekti.
NAAŞI MUSALLA TAŞINA KONULMADI
Kıbrıs Gazisi Sönmez’in mezarlığa getirilen naaşı musalla taşına konulmadı, kamyonet kasasında bırakıldı.
Cenaze namazı bu şekilde kılınan Sönmez, daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.
Sönmez’in cenazesine kaymakam, garnizon komutanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.