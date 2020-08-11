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Sözcü TV Kıbrıs dosyası: İlk ‘vur’ emri!

1960 yılı Kıbrıs tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olabilirdi. Ancak hiçbir şey beklendiği gibi olmadı. Kıbrıs Meselesi video serisinin ikinci bölümünde Kıbrıs Barış Harekâtı'na giden sürecin köşe dönüşlerini izliyoruz.

Yaşar ÖZER
19:10 -
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Kıbrıs’ın 1960 yılında bağımsızlığına kavuşmasının ardından Kıbrıslı Rumlar, yeni anayasada Türklere tanınan haklardan memnun değildi. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios, bağımsızlık sonrası Türk toplumuyla açık kalplilik ve içtenlikle iş birliği yapmak gerektiğini vurgulamış olsa da işler hiç öyle yürümedi. 21 Aralık 1963’te Türklere yönelik katliamlar başlayacak ve Kıbrıs geri dönüşü olmayan bir yola sürüklenecekti. Kıbrıs Meselesi video serisinin ikinci bölümünde 1963’ün Aralık ayında başlayan olaylara ve sonrasında yaşanan gelişmelere dikkat çekiyoruz.

Kamera: Kubilay Altuğ

Kaynak kitap: Türk Dış Politikası

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Son güncelleme: 19:25 11.08.2020
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