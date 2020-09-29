Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan ve Albayrak’a sert eleştiri

Merkez Bankası 24 Eylül'de politika faizini yüzde 8.25 seviyesinden 200 baz puan artışla yüzde 10.25 seviyesine yükseltmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan konuya ilişkin açıklama gelmemesine tepki gösterdi.

“HERHALDE NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ'NÜ KAÇIRDILAR DİYE KAHROLUYORLAR”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Faizler inince; Enflasyon düşecekti. Türk Lirası değer kazanacak, Dolar-Avro düşecekti. Yatırımlar artacak işsizlik azalacaktı… Faizleri indirmedi diye Merkez Bankası Başkanı bile görevden alındı. Ama gelişmeler tam tersine oldu. Enflasyon arttı, Dolar-Avro karşısında TL kar gibi eridi, yatırımlar düştü, işsizlik arttı. Beş gündür bekliyorum… Vatandaşları tebaası sayan Saray'ın kibirli adamı ve sosyete damadı ne diyecek diye. Beş gündür tık yok… Herhalde Nobel Ekonomi Ödülü'nü kaçırdılar diye (!) kahroluyorlar! Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor” ifadelerini kullandı.