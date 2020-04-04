Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’ın ‘Tekalifi Milliye’ açıklamasına tepki!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için başlattığı milli dayanışma kampanyasına “Tekelifi Milliye” tanımını yapmıştı.

Birçok tarihçi ve siyasetçiden tepki çeken Erdoğan’ın kullandığı ifade, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili Erdoğan’a şu yanıtı verdi:,

* Yıl 1921 ülke uçurumun kenarında, işgal altındadır.

* Sakarya Savaşı öncesinde 7-8 Ağustos 1921’de “Tekelifi Milliye Emirleri” çıkarılır yani Milli Vergi Emirleri… Mustafa Kemal alınına yardımlar için “Bedeli zaferden sonra ödenecektir” der.

* Kimden ne kadar yardım alındığı “Tekelifi Milliye Komisyonları’nca kayıt altına alınır.

* Milli Mücadele kazanılır, bağımsızlık ilan edilir ve 12 Nisan 1923’de 327 sayılı kanunla, toplanan yardımların değeri olan 6 milyon 3 bin 663 lira yardımı yapanlara geri ödenir.

* Açılan bağış kampanyasına Tekalifi Milliye Emirleri'ni örnek vermek, Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilmemenin sonucudur.

* Acı olan ise bunu Türkiye'yi yönettiğini düşünenlerin dillendirmesidir. Ne diyorduk, “Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.”

TARİHÇİ SİNAN MEYDAN AÇIKLADI

Erdoğan’ın kullandığı Tekalifi Milliye kavramını SÖZCÜ gazetesi yazarı tarihçi Sinan Meydan şu ifadelerle açıkladı:

* Tekalifi Milliye devletin halktan istediği karşılıksız bağış değildi. Başkomutan Atatürk, 7-8 Ağustos 1921’de “Bedeli sonradan ödenecektir” diyerek halktan zorunlu yardım topladı.12 Nisan 1923 tarihli ve 328 sayılı kanunla 6.003.663 TL olan Tekalifi Milliye borçları halka ödendi.

* 12 Nisan 1923 tarihli ve 328 sayılı kanunla toplamı 6.003.663 TL olan Tekalifi Milliye borçları hak sahiplerine ödendi.Borcun yüzde 72.3’üne karşılık gelen 4.340.508 TL tutarı 1923’te geri kalan yüzde 27.7’lik kısım ise her yıl yapılan ödemelerle 1929’da kapatıldı.

* Atatürk’ün Türkiye’si sadece Tekalifi Milliye borçlarını değil onunla birlikte Osmanlı’nın iç borçlarını da ödedi. Savaş sonrası Ankara hükümeti,Tekalifi Milliye borçları ve onun dışında savaşta halktan alınmış her şey için,1923-1937 arasında halka toplam 17.426.409 TL ödedi.