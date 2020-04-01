Kılıçdaroğlu’ndan karantinadaki vatandaşlar için çağrı: Haklarını savunacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karantina uygulanan yerlerde vatandaşın durumu hakkında videolu açıklama yaptı.

“Salgın hastalık nedeniyle siyasal iktidar haklı olarak pek çok yerde karantina uyguladı, vatandaşlarımız da bu kurala uydular” diyen Kılıçdaroğlu, “Karantina uygulanan yerlerde, hanelerde, bu kişilerin ihtiyaçları nasıl ve kim tarafından karşılanacak?” sorusunu sordu.

“SOSYAL DEVLETİN KENDİSİNİ GÖSTERMESİ LAZIM”

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Aslında bu sorunun cevabını Umumi Hıfzıssıhha Kanunu vermiş, 83. maddesi…

* 83. madde; karantina uygulanan yerlerde vatandaşların iaşesi, ibatesi, yiyeceği, içeceği, elektriği, doğalgazı, suyu, kirası siyasi iktidar tarafından, kanundaki tanıma göre hükümet tarafından karşılanır diyor.

* Şimdi ben buradan bütün il başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, belediye meclis üyelerine, il genel meclisi üyelerine açık bir çağrı yapıyorum: Lütfen gidiniz, bu vatandaşların harcamaları valilik tarafından karşılanıyor mu, karşılanmıyor mu veya kim tarafından karşılanıyor, bunları araştırınız.

* Hiçbir vatandaşımın mağdur olmasını istemem.

* Karantina uygulanacak yerlerde sosyal devletin kendisini göstermesi lazım.

* O vatandaşların yiyeceğini, içeceğini, doğalgazını, elektriğini, suyunu karşılasınlar, masrafını karşılasınlar, yapmadıkları takdirde biz onların haklarını sonuna kadar arayacağız ve savunacağız.