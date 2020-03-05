Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 5 kuruşluk dava

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün Meclis’te AKP’lilerin CHP’li vekillere saldırmasının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Öztrak, “Genel Başkanımız, AK Parti Genel Başkanı’na ederince dava açmaktadır. Erdoğan’a 5 kuruşluk dava açmaya karar vermiştir” dedi.

“Saray’dan geldiği anlaşılan bir emirle Engin Özkoç’a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi” diyen Öztrak, “Kimse partimizin bu hakaretleri içine sindirmesini bekleyemez. Engin Özkoç aynı ifadeleri kullanarak iade etmiştir. Genel Başkanımız Ak Parti genel başkanına ederince dava açmaktadır. Erdoğan’a 5 kuruşluk dava açmaya karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

Öztrak’ın açıklamalarından satır başları:

*Dün TBMM’de son derece utanç verici bir olay yaşadık. Saray’dan geldiği anlaşılan bir emirle Engin Özkoç’a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi. AK Parti grubu tarafından gerçekleştirilen bu planlı saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

*AK Parti Genel Başkanı cumhurbaşkanlığı koltuğunun arkasına saklanarak hiçbir edep sınırı gözetmeden sayın genel başkanımıza hakaret etmiştir. Şerefiz, hain, alçak… deyince sert konuşmuş oluyor cumhurbaşkanı yandaş medyaya göre. Kendi gazeteleri açıkça bunu yazmış.

*AK Parti Genel başkanına soruyoruz; “Askerimizi hava üstünlüğü olmadan neden İdlib’de dar bir bölgeye hapsoldunuz?” Cevap: “bunu soran şerefsizdir” Biz bu soruları milletimiz adına soruyoruz.