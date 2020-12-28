Kılıçla taksi durağına saldıran şüpheli serbest bırakıldı

Ataşehir ilçesinde önceki gece kılıçla taksi durağına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Emrah G. emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda olay gecesi evinde alkol aldığını daha sonra da sohbet etmek için önceden çalıştığı taksi durağına gittiğini söyleyen Emrah G., “Aşırı derece sarhoş oldum. Daha sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim” dedi.

ELİME NASIL GEÇTİ BİLMİYORUM

“Olay esnasında benim kullandığım iddia edilen kılıca benzer alet ne şekilde elime geçti bilmiyorum. Ben pişmanım. Olayda yaralandığım için de Salih, Eray ve Yavuz’dan şikayetçi değilim. Özür dilerim” diyen şüpheli, haftanın üç günü de karakola giderek imza verme şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)