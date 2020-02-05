Kimler bekçi olabilir? Bekçi maaşları ve bekçilik şartları…

Çarşı ve Mahalle Bekçileri; devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde 772 sayılı kanuna göre istihdam edilir. Bekçi alımları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulur. Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adaylar EGM’den alım haberi bekliyor. İşte geçmiş dönemlerdeki bekçilik başvuru şartları…

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz yeni bekçi alımı için tarih açıklanmadı. Bekçi alımı için tarihler belli olmasıyla birlikte yeni dönemde bekçilerde aranacak başvuru şartları belli olacak. Geçtiğimiz dönemde bekçi başvurusu için şartlar şu şekildeydi;

Bekçilik için başvuru yapacaksanız aşağıdaki şartlara uygunuk göstermeniz gerekiyor.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm boyunda olmak,

– Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

– Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

– Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

– Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

2020 BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN?

Yeni dönem bekçilik alımları için henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKAR LİSE MEZUNU BEKÇİNİN MAAŞI 4 BİN 527

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşları ile karşılaştırıldığı ve değişik yorumlara yer verildiğinin görülmesi üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Medyada yer alan maaş hesaplamalarda bekçiler ve polisler için evli ve iki çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Medyada yer alan maaş hesaplamalarında çarşı ve mahalle bekçileri ve polisler için evli ve iki çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, değişik meslek gruplarına ödenen birtakım ek ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir. Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır.

Farklılıklar ise emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 liradır.”