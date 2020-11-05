Kimler idari izinli olacak, ne zaman başlayacak?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yaptığı toplantıda kamuda çalışan personelleri ilgilendiren kararlar aldı. Vali Yerlikaya idari izin ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, ‘Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz' dedi.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Yerlikaya, 4 Kasım tarihinden itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü uzaktan çalışma kapsamının genişletildiğini belirterek şöyle konuştu;

*Bildiğiniz gibi İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçmişti. Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz.

*Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanların (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.