Kimliğinde kullandığı fotoğraf yüzünden sınava alınmadı!

Ağrı’da YKS’nin ilk oturumu TYT öncesi, trafikte araç kuyrukları oluştu. Sınav salonlarına velileriyle giden adaylar, maske dağıtımın ardından içeriye alındı.

Şeyh Edebali İlkokulu’nda sınava girecek olan Bedirhan Özdemir, kimlik kartındaki fotoğrafın belirgin olmaması nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne yönlendirildi.

İşlemlerin ardından tekrar babası ile saat 10.08’de okula dönen Bedirhan Özdemir, kapılar kapatıldığı için sınava alınmadı. Çok üzülen Özdemir, evinin yolunu tuttu. (DHA)

