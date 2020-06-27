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Kimliğinde kullandığı fotoğraf yüzünden sınava alınmadı!

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için sabahın erken saatlerinde okulların yolunu tuttu. Adaylardan kimi geç kaldığı için sınava giremezken, kimisi de yanlış belge yüzünden sınava alınmadı. Ağrı'da sınav öncesi kimliğindeki fotoğrafı belirgin olmadığı için geçici kimlik belgesi alması için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yönlendirilen Bedirhan Özdemir, geç kalınca sınava giremedi.

12:45 -
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Kimliğinde kullandığı fotoğraf yüzünden sınava alınmadı!

Ağrı’da YKS’nin ilk oturumu TYT öncesi, trafikte araç kuyrukları oluştu. Sınav salonlarına velileriyle giden adaylar, maske dağıtımın ardından içeriye alındı.

Şeyh Edebali İlkokulu’nda sınava girecek olan Bedirhan Özdemir, kimlik kartındaki fotoğrafın belirgin olmaması nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne yönlendirildi.

İşlemlerin ardından tekrar babası ile saat 10.08’de okula dönen Bedirhan Özdemir, kapılar kapatıldığı için sınava alınmadı. Çok üzülen Özdemir, evinin yolunu tuttu. (DHA)

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Son güncelleme: 12:52 27.06.2020
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