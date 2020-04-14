Kimliğini gizleyen kişi bakkalın borç defterini satın aldı!

Corona virüsü nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatanların sayısı artıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs Turgut Mahallesi'nde yer alan Pala Market'e girdi ve bakkal sahibi Selçuk Yıldız'a veresiye olup olmadığını sordu.

Bakkal sahibi şahsın borç yazdırmak isteyeceğini düşünerek “Sadece tanıdıklara veresiye yapıyoruz” cevabını verdi.

Bunun üzerine şahıs bütün borçları toplamasını istedi.

Sokağa çıkma yasağı sonrasında yeniden bakkal dükkanına giden şahıs yaklaşık 5 bin liralık borcu ödedi.

VERESİYE YAZDIRACAK SANDI

Bakkal sahibi Selçuk Yıldız, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

* Cuma akşamı uzun boylu yapılı bir şahıs dükkana geldi.

* Borç veresiye yazıp yazmadığımızı sordu.

* Şahsı tanımadığım için veresiye yazdıracak sandım.

* Sadece tanıdıklara veresiye yaptığımızı söyledim.

* Bunun üzerine şahıs bütün borçları ödemek istediğini söyledi.

* Numarasını bıraktı ve bana hesap yapmamı söyledi. Ben hesap yaptım.

O DA EKMEKTEN PARA ALMADI

Borçlarını tahsil ettikten sonra ekmekleri bedava satma kararı aldığını söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

* Cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için hafta sonu gelemedi.

* Pazartesi günü dükkana geldi ve 2 borç defterini satın aldı.

* Bu bizim için mutluluk verici bir olay.

* Hem küçük esnafın sıkıntısı gideriliyor hem de vatandaşların borcu ödeniyor.

* Ben de bu karar sonrasında Salı günü ekmeklerden ücret almama kararı aldım.

* Bugün sattığım ekmeklerden hiçbir ücret almadım.

* Dilerim bu hayırseverlerin sayısı artar.