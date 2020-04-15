Kimse ayıramadı! Söz yüzüğünü iade buluşması, karakolda bitti

Olay, Marmara Caddesi’nde meydana geldi. Bir genç, söz yüzüğünü iade etmek için kız arkadaşı ile buluşmaya karar verdi. Ancak, buluşma yerine genç kız yerine, annesi ile yanındaki birkaç kişi geldi. Aralarında tartışma başladı. Yüzüğü vermeye gelen gence, kadının yanındaki arkadaşı kavganın büyütülmemesi için eliyle iterek ona vurdu.

TARTIŞMA, POLİSİN ÖNÜNDE DE SÜRDÜ

Daha sonra gencin annesi ve diğer yakınları da olay yerine geldi. Tartışmalar bu kez de polisin önünde sürdü. Polisler, tarafları güçlükle sakinleştirebildi. Kız arkadaşına söz yüzüğü ve çakmağını vermek için geldiğini, bu sırada kızın annesinin boğazına sarıldığını, iki kişinin kendisine ve yanındaki arkadaşına saldırdığını belirten genci, annesi de sakinleştiremedi. Yüzlerinde darbe izleri bulunan genç ve yanındaki arkadaşıİ kızın annesinden şikayetçi oldu. Kadın ise “Seni bu hale ben getirebildiysem, helal olsun bana” diye bağırdı.

Corona virüsüne rağmen çok sayıda kişi de tartışmayı izlerken, polis dağılmalarını istedi. Birbirlerinden şikayetçi olan iki taraf karakola götürdü. (DHA)