Kimse inanamadı! Karnından 3 bebek büyüklüğünde tümör çıktı

İstanbul’da yaşayan 8 çocuk, 18 torun sahibi Nizamettin Ergün’ün (76) karnından çıkan kitle herkesi şaşkına çevirdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir evden dışarı çıkamayan Ergün, karnındaki şişkinliğin nedeninin hareketsizlik olduğunu düşündü. Kabızlık problemi yaşayan, karnı şişen Nizamettin Ergün, normalleşme süreciyle gaz şikâyetiyle özel bir hastaneye getirildi. Burada yapılan bilgisayarlı tomografi ve MR sonucunda Ergün’ün karnında 10 kilogramlık bir kitle tespit edildi.

Karnın içindeki böbrek, bağırsak gibi organlara zarar verdiği belirlenen kitleden önce parça alınarak biyopsi yapıldı. Cerrahi işlem gerektiren kitle için hasta ameliyata alındı. Ergün, 8 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Hastanın karnının içerisinden ayrı ayrı 15, 30 ve 50 santimlik, neredeyse 3 çocuk büyüklüğünde 10 kilo ağırlığında bir kitle çıkartıldı.

GAZ ŞİŞKİNLİĞİ SANDI

Kitle nedeniyle yürürken ve otururken zorlandığını anlatan Nizamettin Ergün, “Hep karnımda gaz şişkinliği var diye düşündüm. Sonrasında da bu sıcak havada üşümeye başladım. Karnım şişiyordu, uyurken yatakta yalnızca sağ tarafıma yatabiliyordum. Soğuk bir şey içmem mümkün değildi. Çocuklarım beni hastaneye getirdi. Kitleyi görmedim ama çocuklarım büyüklüğünden bahsedince çok şaşırdım, hatta şaşırmak az bir kelime. Bir insan, karnında bu kadar büyük bir kitleyi nasıl taşır? Ameliyat sonrası çok rahatladım. Artık çok iyiyim” diye konuştu. (DHA)