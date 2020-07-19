Kimse o özelliğini bilmiyordu! Salda Gölü’nde dikkat çeken detay

Yapılmakta olan Millet Bahçesi inşaatıyla sık sık gündeme gelen Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nün önemli bir özelliği daha ortaya çıktı. Gölde yapılan ölçümlerde suyun, içme suyu kalitesinde çıktığı belirtildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü’müzün suyu içilebilir” dedi.

SALDA GÖLÜ’NÜN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür.

Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölüdür. Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzaranın yanı sıra, güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın rekreaktif amaçlı kullanımına olanak sağlamaktadır.

Salda Gölü Burdur ilinin yaklaşık 60 km batısında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m'dir.

Gölün arka kısmında kalan orman örtüsü keklik, tavşan, tilki, yaban domuzu, göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada bulunmaktadır.

BİTKİ VE YABAN HAYATI TÜRLERİ AÇISINDAN DA OLDUKÇA ZENGİN

Salda Gölü ve yakın çevresi, bitki ve yaban hayatı türleri açısından da oldukça zengin bir yapı göstermektedir. Göl çevresinde 61 familyaya ait 20’si endemik 301 sucul ve karasal bitki türü bulunmaktadır.

Bu bitkilerden endemik ve IUCN’e göre nesli kritik tehlikede (CR) olan yani her an yok olabilir özellik taşıyan Vebrascum dudleyanum (Salda sığırkuyruğu) ve Vebrascum flabellifolium (Sığırkuyruğu) ile en az endişe verici (LC) özellik taşıyan Bolanthus thymoides, (Çorak havalotu), Trigonella rostrata ve Amelanchier parvifloravar.parviflora (Karagöz) bitkileri bulunmaktadır.

Alanda ayrıca 8 adet iç su balığı, 5 adet iki yaşamlı, 27 adet sürüngen, 69 adet kuş, 5 adet memeli olmak üzere toplam 114 omurgalı canlı türü bulunmaktadır.

Alandaki 69 kuş türünden 54’ü yerli ve/veya yaz göçmeni, 15’i ise kış göçmenidir.

Bu kuş türlerinden Alcedo atthis (Yalıçapkını) türü Critically (CR) yani kritik tehlike kategorisinde, Phalarocorax aristotelis (Tepeli karabatak), Ardea purpurea (Erguvani balıkçıl), Ardea alba (Büyük ak balıkçıl), Falco tinnunculus (Kerkenez), Athene noctua (Kukumav), Phoenicurus ochruros (Kara kızılkuyruk), Oriolus oriolus (Sarıasma), Sylvia atricapilla (Karabaş ötleğen), Ficedula albicollis (Halkalı sinekkapan) ve Sylvia communis (Akgerdanlıötleğen) türleri ise IUCN’e göre Endangered (EN) yani tehlikede olan türlerdir.

İLGİLİ HABER Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak

İLGİLİ HABER Vatandaş: 'Salda Gölü'ne dokunma' dedi