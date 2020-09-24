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Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı

Tokat'ta 63 yaşındaki ağır zihinsel engelli ve kimsesiz Saniye Göçer vefat etti. 30 yıldır devlet korumasında olan kadının cenaze törenine başta Vali Ozan Balcı olmak üzere il protokolü katıldı.

Sozcu.com.tr
15:25 -
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Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı

Tokat'ta 30 yıldır devlet korumasında olan ve 20 yıldır İl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 63 yaşındaki ağır zihinsel engelli ve kimsesiz Saniye Göçer hayatın kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi hastane morgundan alınarak kimsesizler mezarlığına getirildi.

(FOTO: İHA)

Cenazeye Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir katıldı. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından kadını cenazesi toprağa verildi. (İHA)

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