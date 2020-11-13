Kına gecesi corona gecesi oldu: 17 kişi karantinaya alındı

Bir süre önce kendisi de corona virüsü olan ve sağlığına kavuşarak görevine geri dönen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, il genelinde vaka sayılarının artması nedeniyle vatandaşları uyardı. Pandemi kurallarına uyulmasının ne kadar önemli olduğunu örnekler vererek anlatan Vali Dağlı, Alaçam’da bir kına gecesinin ardından düzenlenen yemekte 17 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

TOPLU YENİLEN YEMEKTE 17 VAKA

Corona virüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyulmasını belirten Vali Zülkif Dağlı, yemekli kına gecelerinin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yasaklandığını hatırlatarak, “Üzücü bir örneği yakın zamanda Alaçam ilçemizde yaşadık. Bir kına sahibimiz, yemek dağıtamadığından, misafirlerinin hepsini topluca dışarıda bir mekânda yemeğe davet etmiş. Bu dikkatsizlikten pozitif ve onların temaslısı 17 vaka ortaya çıktı.

Maalesef kurallara uyuyormuş gibi davranıp, uymama yaklaşımı nedeniyle ilimizde vaka sayımız her geçen gün artıyor. Ve üzülerek söylüyorum ki kayıplarımız da bu manada artış göstermeye başladı. İlimizde son 48 saat içerisinde 4 ailemiz korona virüsü hastalığı yüzünden sevdiklerinden ayrılmak zorunda kaldı. Verilerin bize ilimizde virüsün aile içinde, çoğunlukla akrabalar arasında daha hızlı yayıldığını gösteriyor” dedi.

MİSAFİRLİĞE GİTMEYİN MİSAFİR KABUL ETMEYİN

Fiyasyon ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda virüs kapan vatandaşlardan ilginç tespitler yaptıklarını kaydeden Dağlı, “Filyasyon ekipleri, sahada ilginç olaylar yaşıyor. Ekibimiz temas ve vaka takibi yapmak için aynı apartmanda beraber yaşayan bir aileyi kontrole gittiğinde, ‘virüsü nasıl kapmış olabilirsiniz' diye sorunca ‘hiç dışarı çıkmadık çok dikkat ettik ama eve misafir geldi, hayır, diyemedik' yanıtını alıyorlar.

Aslında ilimizdeki şu an vaka yayılımının özeti bu kısa diyalogda gizli. ‘Misafir geldi, hayır, diyemedik'. Lütfen özellikle bu kış döneminde evlerimizde misafir kabul etmeyelim, gelmek isteyenlere ‘hayır’ diyelim. Bu kış hepimiz için aşı uygulaması başlayana kadar sessiz, sakin bir kış olsun. Coronavirüse karşı aşı gelene kadar en büyük silahımız kurallara uymak” diye konuştu.