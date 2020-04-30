Kira yardımı başvuru ekranı… Kira yardımı nasıl alınır?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kira yardımı ile ilgili önemli bir açıkla yaptı.Bkan Kurum, kira yardımını dönüşüm projesi bitmeyenler için 36 aydan 48 aya çıkarıldığını belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak kira yardımlarına nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor…

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ‘ na yapılmaktadır.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI

KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR

Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler

Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Belediyeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL’ ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)

Sivil Toplum Kuruluşları

Özel Vakıflar ve dernekler